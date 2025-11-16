L’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a vivement réagi, ce dimanche 16 novembre 2025, à l’annonce de l’enlèvement de plusieurs membres de la famille de l’artiste et activiste Élie Kamano. Selon les informations relayées par celui-ci, deux de ses enfants ainsi que son frère auraient été emportés à l’aube par des individus non identifiés et cagoulés.

Dans une déclaration publiée sur sa page officielle, l’ancien Premier ministre s’est dit profondément indigné par cet acte.

Cellou Dalein Diallo a qualifié cet acte d’atteinte grave aux droits humains, dénonçant une méthode visant, selon lui, à faire pression sur les voix critiques du pouvoir. « Je condamne fermement cette pratique qui consiste à s’en prendre aux proches de ceux qui, de l’extérieur, dénoncent et combattent les dérives autoritaires de la junte », a-t-il déclaré.

Pour l’opposant en exil, cette opération s’inscrit dans une tendance récurrente. « La persistance de cette pratique injuste et inhumaine est une illustration éloquente de la cruauté de ceux qui nous gouvernent. Ils s’en prennent cette fois-ci à ses enfants et à son frère, à défaut de pouvoir mettre la main sur Élie lui-même », a-t-il affirmé.

Rappelant un précédent enlèvement dénoncé au cours des derniers mois, Cellou Dalein Diallo estime que ces événements traduisent une stratégie d’intimidation. « Après le rapt du père du journaliste Babila Keïta il y a quelques mois, ce nouvel enlèvement révèle une stratégie systématique et délibérée de terreur et de cruauté », a-t-il écrit.

L’opposant conclut en mettant en cause la responsabilité des autorités en place. « Aucun régime ne peut prétendre à la moindre autorité ou légitimité lorsqu’il kidnappe des innocents pour intimider, punir ou faire chanter leurs proches », déclare-t-il, tout en exprimant son soutien à la famille de l’artiste :

« Je tiens à exprimer ma solidarité avec Élie Kamano et sa famille et rends la junte responsable de tout ce qui arrivera à ses enfants et à son frère ».

À ce stade, les autorités n’ont pas réagi publiquement aux allégations. Les circonstances exactes de l’incident restent à éclaircir.