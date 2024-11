Un homme du nom de Mamadou Djouma Diallo est décédé ce samedi 16 novembre 2024 dans l’arrière cours du service cardiologie de l’hôpital Ignace Deen situé au centre ville de Kaloum. Trois médecins ont été par la suite arrêtés pour non assistance à personne en danger.

La famille du défunt à confié à Mediaguinee.com que Diouma a été rejeté par les médecins parce qu’il n’aurait pas d’argent. “Il (le malade) est venu lui-même à l’hôpital. Ils l’ont rejeté. Ses amis nous ont appelés pour nous informer. Mon oncle est venu, mais il ne l’a pas trouvé. Il a même laissé ses numéros. Nous sommes revenus plus tard et ils nous ont dit que l’enfant est mort. On a appris qu’ils l’ont amené dans la cour, mais qu’ils lui ont refusé les soins parce qu’il n’avait pas d’argent”, a confié un frère du défunt chez nos confères.

Pour recouper ces informations, nous avons joint le Pr Hassane Bah, médecin légiste et président de l’Ordre des médecins de Guinée. “Je me suis aussi intéressé à la question sinon je suis actuellement à Kindia en mission. Mais dès qu’on m’a informé qu’il y a des médecins qui ont été mis aux arrêts pour non assistance de personne en danger, j’ai appelé le Directeur de l’hôpital Ignace Deen. Il m’a dit que c’est un malade qui est arrivé à l’hôpital, il a été admis dans un premier temps au service de cardiologie. Les médecins lui ont dit qu’il ne s’agit pas d’une maladie cardiovasculaire. On l’a envoyé en chirurgie. Les chirurgiens l’ont examiné, l’ont bien évalué et ils ont posé le diagnostic d’un abdomen chirurgical dont l’indication était de l’opérer. Selon ce que le Directeur m’a rapporté, le malade a refusé l’intervention chirurgicale et est sorti de l’hôpital. Il est venu se coucher dans l’arrière cours de la cardiologie et il est mort de sa belle maladie”, a-t-il expliqué.

Les 3 médecins qui ont été interpellés ont été auditionnés par la Direction de la police judicaire. “Les médecins qui ont été arrêtés ont été interrogés à la police judiciaire qui s’est aussitôt rendu compte que l’infraction de non assistance en danger n’était pas fondée. Les médecins ont fait tout le travail qu’il fallait faire, malheureusement c’est le malade qui a refusé les soins. Les médecins ont été relâchés”, a conclu le président de l’ordre des médecins de Guinée.