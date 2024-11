Dans un contexte sécuritaire marqué par les enlèvements et les disparitions forcées, le bâtonnier Me Mohamed Souaré Diop a dénoncé ce phénomène de plus en plus fréquent en Guinée.

“Pour ceux qui ne le savent pas encore, ou ceux qui le savent mais qui font fi, malgré tout, il n’y a pas d’ordre public là où il n’y a pas de sécurité juridique. Il n’y a pas d’ordre public là où le citoyen peut être arrêté arbitrairement et séquestré en dehors du cadre prévu par la législation pénale”, a déclaré Me Mohamed Souaré Diop, faisant allusion aux cas récurrents d’enlèvements et de disparitions forcées, notamment ceux de Foniké Mengué et Billo Bah, introuvables depuis le 9 juillet 2024.

Face à cette situation, le bâtonnier a lancé un appel aux avocats : “Nous devons garantir et préserver ce sentiment de sécurité : c’est notre fonds de commerce. Individuellement et collectivement, les avocats doivent participer aux grands débats avec les pouvoirs publics, lorsqu’il s’agit de questions relatives au droit, à l’administration de la justice, et à la protection ainsi qu’à la promotion des droits fondamentaux.”