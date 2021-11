Depuis l’après-midi d’hier lundi 15 novembre 2021, des informations obtenues des sources policières font état de l’arrestation de l’ancien directeur central de la police judiciaire (DCPJ), commissaire Aboubacar Fabou Camara. Une information que le concerné lui-même dément.

Alors que des informations sur son arrestation lundi avait été annoncé, le commissaire Aboubacar Fabou Camara dément et fait savoir que ce n’était que du buzz. «Je suis à la maison avec ma famille. Tout ce qui se raconte sur moi c’est du buzz. Cela ne me changera pas et ne détournera pas de ma mission » a déclaré l’inspecteur général de police chez nos confrères de Guineenews.

Infos ou infox ? Veut-il se dédouaner ? En tout cas, selon des sources sûres, Aboubacar Fabou Camara avait été arrêté et détenu plusieurs heures à la Compagnie mobile d’intervention et de sécurité (CMIS) de Cameroun avant d’être libéré suite à l’intervention du ministre de la Sécurité et de la protection civile, Yaya Sow. Il aurait été accusé d’apporter des matériels appartenant à l’État après avoir été démis de ses fonctions il y a juste une semaine.