La prise de position de l’ancien président de la transition de 2009, Sékouba Konaté, invitant le général Mamadi Doumbouya à se porter candidat à la présidentielle du 28 décembre prochain — lors d’une interview accordée au média VoxAfrica — suscite de vives réactions au sein de la classe politique guinéenne.

Parmi les voix discordantes figure Hamidou Barry, président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs (PCDIC), qui n’a pas mâché ses mots. Il a qualifié la déclaration de l’ancien chef de la junte de « honteuse ».

Interrogé par Guinée360 ce mercredi 15 octobre 2025, le leader du PCDIC estime que Sékouba Konaté aurait dû s’abstenir d’une telle prise de position.

« La sortie de Sékouba Konaté, à mon avis, est un non-sens. C’est une sortie honteuse qui donne un mauvais exemple en Afrique. Le général Konaté, qui avait parachevé la transition de 2009, n’avait pas violé son serment : il avait respecté ses engagements de remettre le pouvoir. Pourquoi la même personne encourage-t-elle aujourd’hui quelqu’un à confisquer ce pouvoir ? C’est tout à fait paradoxal », déclare Hamidou Barry.

Le président du PCDIC appelle le général Mamadi Doumbouya à ne pas céder à ce qu’il qualifie de « piège politique ». « Je pense qu’il devrait s’écouter lui-même et entendre les nombreuses voix qui lui demandent de ne pas se présenter », plaide-t-il.

Selon Hamidou Barry, le chef de la transition pourrait, s’il le souhaite, revenir ultérieurement dans l’arène politique pour solliciter la confiance des électeurs guinéens.

« Mais pour une fois, je l’invite, en tant que frère et en tant que leader politique, à respecter son serment. La parole d’un chef d’État est sacrée. C’est lui-même qui avait déclaré que ni lui ni aucun membre de la transition ne se présenterait à une élection », rappelle-t-il, évoquant les conséquences de la crise née en 2009 lorsque Moussa Dadis Camara avait envisagé de briguer la magistrature suprême malgré ses promesses initiales.