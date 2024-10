Après trois mois de suspension, l’exploitation artisanale de l’or vient d’être autorisée à nouveau en Guinée.

Le gouvernement guinéen a annoncé ce mardi, 15 octobre 2024, la levée de la suspension de cette activité.

La période de suspension a permis aux autorités de fixer une réglementation qui permettra aux acteurs du secteur d’avoir un meilleur cadre de travail, sans porter atteinte à l’environnement.

L’annonce a été faite lors d’une double signature entre les ministres de l’environnement et des mines en présence de celui de l’administration du territoire et de la décentralisation, des forces de défense et de sécurité et des membres de l’union des orpailleurs de Guinée.

A cette occasion, le général Ibrahima Kalil Condé a remercié tous les acteurs pour l’observation de cette suspension jusqu’à date avant de demander aux administrateurs territoriaux “de veiller à l’application correcte de la nouvelle réglementation qui sera mis à leur disposition pour l’exploitation des mines et diamants”.

La reprise de l’exploitation artisanale des mines et diamants a été saluée par les acteurs du secteur.

Selon les autorités, la suspension de cette activité découle d’un constat de mauvaise réglementation qui affectait l’environnement sur le terrain d’une part et à cause de l’abandon de l’agriculture par les jeunes au détriment des mines.