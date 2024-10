Alors qu’un “faux message” lui est attribué faisant état des “enlèvements et des actes de violence en Guinée”, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a apporté des précisions.

Dans un communiqué publié à cet effet, le ministre Bachir Diallo a indiqué “qu’un message, circulant actuellement sur les réseaux sociaux et prétendant émaner de nos services, est dénué de tout fondement et n’a jamais été émis par aucun de nos services compétents”.

“Le faux message” qui circule fait états des “enlèvements et des actes de violence en Guinée”. Selon le patron de la police, cela “ne reflète en aucun cas la réalité et vise à semer le trouble et la confusion au sein de la population”.

Face à cette situation, il appelle les citoyens à la vigilance face à ce type de campagne de de désinformation et à “se référer exclusivement aux communications officielles” du département pour s’assurer de l’authenticité d’un quelconque message attribué à ses services.