L’avocat Me Galissa Hady Diallo, membre du Barreau de Guinée, a officiellement annoncé son engagement politique en devenant administrateur général du mouvement Nouvelle Convergence Républicaine (NCR), créé en mai 2025.

Dans une interview accordée à Guinee360, Me Galissa Hady Diallo a présenté la NCR comme un mouvement de renouveau et d’exigence, visant à promouvoir la redevabilité des responsables politiques et à exploiter pleinement les potentialités du pays. Selon lui, « notre ambition est de faire revivre la notion d’exigence qui trouve ses origines dans la redevabilité démocratique, structurelle, économique et éducative ».

Le mouvement entend rassembler tous ceux qui croient dans le potentiel de la Guinée, au-delà des divisions politiques traditionnelles, et transformer ces potentialités en réalisations concrètes pour le développement national.

À lire prochainement : l’intégralité de l’interview de Me Galissa Hady Diallo.