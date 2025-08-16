L’excitation monte dans le monde du football ouest-africain avec l’annonce officielle des clubs qui s’affronteront pour le titre de la quatrième édition de la West Africa Champion’s Cup (W.A.C.C 2025). L’événement, organisé organisé chaque année sur le territoire guinéen, se tiendra du 31 août au 6 septembre 2025 à Kankan, au stade M’ballou Mady Diakité, pour la deuxième année consécutive.

Cette compétition tant attendue réunira six clubs de renom, représentant fièrement leurs nations respectives et promettant des matchs d’un niveau exceptionnel. Les équipes participantes sont :

Horoya AC (Guinée ) : Club emblématique de Conakry et figure de proue du football guinéen. Champion en titre de la ligue 1 Guicopres. Qualifié en Ligue des champions.

Stade Malien (Mali) : Un géant du football malien, habitué des compétitions continentales. Qualifié en coupe de la Confédération.

Hafia FC (Guinée) : L'historique club de Conakry, vainqueur de trois Coupes des clubs champions africains. Qualifié en coupe de la Confédération.

Liscr FC (Libéria) : Le plus grand club libérien de ces 10 dernières années, toujours redoutable sur le terrain.

Djoliba AC (Mali) : Un autre pilier du football malien et africain, éternel rival du Stade Malien. Qualifié en ligue des champions CAF.

Rahimo FC (Burkina Faso) : Représentant le Burkina Faso, ce club est connu pour son esprit combatif. Le champion local de première division jouera aussi la LDC africaine.

L’annonce de cette affiche a déjà suscité l’enthousiasme des supporters, impatients de voir s’affronter ces titans du football régional. Le choix de Kankan pour accueillir la compétition souligne l’engagement des organisateurs à promouvoir le football dans différentes régions de la Guinée. Le stade M’ballou Mady Diakité est prêt à vibrer au rythme des dribbles, des tirs et des buts qui marqueront cette semaine de football intense.

Le tirage au sort des rencontres et le calendrier exact des matchs seront annoncés dans les prochains jours.

Pour les organisateurs, au-delà des spectacles de haut vol dans un esprit de fair play et de fraternité sportive, le but recherché est d’offrir aux Clubs participants une préparation adéquate afin de briller en interclubs de la CAF. “Quand la Guinée accueille l’Afrique de l’ouest du football, c’est une question d’honneur et de responsabilité.”

Informations : 621189871 / 622955004 ou par e-mail à wordafricasport@gmail.com.

Rendez-vous à Kankan pour la West Africa Champion’s Cup !