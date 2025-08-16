Lors de la plénière du Conseil national de la transition (CNT) consacrée à l’adoption de l’accord de financement du Projet Eau et Assainissement en Guinée (PEAG), ce mercredi 13 août, le ministre de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Aboubacar Camara, a rappelé les efforts du gouvernement en matière de fourniture d’eau potable. Il a précisé qu’un montant de plus de 500 millions de dollars est déjà mobilisé pour financer le secteur.

« Vous avez dit tout à l’heure de faire de notre champion, le président Mamadi Doumbouya, le Roi de l’eau. Soyez sûrs déjà, la mobilisation de 546 millions de dollars pour ce secteur, c’est le fait de produire 200 000 m³ d’eau, soit un volume supérieur à celui existant depuis l’indépendance pour tout le pays, fait de lui déjà le père de l’eau », a-t-il lancé en direction du président du CNT.

Selon le ministre, la mise en œuvre du Projet Eau et Assainissement en Guinée (PEAG) permettra à son département de donner l’accès à l’eau potable à toute la population guinéenne. « L’occasion qui est devant nous est historique. Ensemble, donnons à notre pays l’eau qu’il mérite », a-t-il affirmé avant de promettre de traduire en acte concret l’expression “la Guinée est le château d’eau de l’Afrique”.

« Que cette théorie, longtemps multipliée dans nos livres de géographie, consommée par nos enfants dans les écoles primaires, soit disant que la Guinée est le château de l’Afrique de l’Ouest, soit définitivement utilisable et cesse d’être un simple slogan », a-t-il conclu.