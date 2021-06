Le président du Parti de l’Unité et du renouveau (PUR), s’est réjoui du démarrage des travaux de dialogue politique et social en Guinée.

Dans un communiqué publié mardi soir, le secrétaire permanent du cadre du dialogue a annoncé le démarrage de ces activités ce mercredi à Conakry.

Mamadou Louda Baldé, demande la prise en compte des recommandations qui figurent dans un mémorandum qu’il a récemment déposé sur la table de Fodé Bangoura.

Publicité

«C’est pour nous un sentiment de joie que ce dialogue démarre. Nous espérons que le mémo que le Parti de l’unité et du renouveau, le mouvement carton rouge et alternative Citoyenne ont écrit, les préalables qui sont dedans seront pris en compte, pour permettre à l’ensemble des acteurs de se parler et préserver la paix que nous avons», s’est félicité cet acteur politique.

Selon le communiqué du secrétaire permanent du cadre du dialogue, pour cette première journée, c’est le secteur du transport qui est concerné par les discussions.

Même si le Président du Parti PUR ne trouve pas d’obsession. Mais, Louda Baldé souhaite cependant que la priorité aille à la crise politique.

«Pour nous, ce qui est plus important, c’est la situation sociopolitique. Comment emmener les partis comme l’UFDG, l’UFR et d’autres, autour de la table afin que chacun énumère ses problèmes et que nous puissions trouver une solution à ces problèmes», souhaite t-il

Par ailleurs, il invite l’ensemble des forces vives et le gouvernement en particulier, à contribuer à la réussite de ces négociations déjà entamées.

«Nous attirons l’attention des autorités qu’elles puissent satisfaire certains préalables, afin de donner une crédibilité non seulement au dialogue, mais aussi donner une crédibilité à la mission de Fodé Bangoura», a-t-il lancé.