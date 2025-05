Présent à Abidjan dans le cadre de l’Africa CEO Forum, le Premier ministre guinéen Bah Oury s’est exprimé au micro de la chaîne ivoirienne NCI sur la position de la Guinée face à l’Alliance des États du Sahel (AES), à laquelle elle n’a pas adhéré.

Selon Bah Oury, la Guinée a une longue histoire, et elle tire les leçons de son propre parcours pour éviter de reproduire des erreurs qu’elle aurait pu anticiper.

C’est pourquoi il soutient : “Nous restons membres de la CEDEAO. Il est vrai que, pendant un certain temps, nous avons été en désaccord avec l’organisation, estimant qu’elle n’a pas su répondre aux attentes lors de moments cruciaux de notre histoire récente. Malgré cela, nous avons choisi d’y demeurer. Nous voulons contribuer à la transformation de la CEDEAO pour qu’elle soit davantage en phase avec les peuples et qu’elle protège les intérêts stratégiques de l’espace ouest-africain, notre environnement que nous avons le devoir de préserver », a-t-il expliqué.

Abordant indirectement la création de l’AES par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le premier ministre a précisé la posture guinéenne vis-à-vis de ses voisins :

« Certains de nos pays frères et très proches ont opté pour une autre orientation. Toutefois, quels que soient les aléas politiques entre États, la Guinée ne fera jamais obstacle à la libre circulation des personnes et des biens. Notre accès à la mer restera ouvert. Cela relève de notre engagement historique en faveur d’un panafricanisme pragmatique, centré sur les intérêts fondamentaux des populations. »