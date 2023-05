Après la tenue en février dernier du symposium constitutionnel en Guinée, le Conseil national de la transition (CNT) a tenu le débat d’orientation constitutionnel ce lundi 15 mai 2023.

À cette rencontre décisive dans la rédaction de la future Constitution du pays, plusieurs personnalités nationales et internationales étaient présentes pour participer à la cérémonie d’ouverture des débats d’orientation constitutionnelle.

Martin Chungong, Secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP) dont la Guinée est membre, a tenu à formuler des recommandations pour la rédaction de la prochaine Constitution guinéenne. À l’entame de ces propos, Martin Chungong précise ne pas être venu pour donner des leçons aux dirigeants de la transition : « Je ne suis pas venu ici prononcer le discours de Conakry dans le sens où je viens m’ériger en donneur de leçon, vous imposer des solutions qui vous sont étrangères et qui ne sont pas adaptées à vos réalités. Je suis venu ici pour le compte de l’Union Interparlementaire, organisation mondiale des parlements dont la Guinée est un membre estimé. Je suis venu vous porter le message de solidarité, le message d’accompagnement pour vous dire que nous sommes de tout cœur avec le peuple Guinéen représenté au sein du Conseil national de la transition. Et je suis d’autant plus à l’aise en le lisant quand je regarde les cinq (5) valeurs du CNRD. Qui peut contester la validité et la légitimité de ces aspirations qui sont portées par les cinq (5) valeurs ? En tout cas, pas moi. Je pense que nous devons accompagner les autorités et le peuple Guinéen dans le sens de la réalisation de ces aspirations. »

Le Secrétaire général de l’interparlementaire explique que le rôle de son organisation est d’assister l’organe législatif de Guinée dans ce qu’il fait pour la mise en place d’une bonne politique pour le fonctionnement de la société. Pour permettre à chaque citoyen de se reconnaître dans les instances dirigeantes, honorable Martin propose son expertise à la Guinée.

« Nous avons le plaisir Monsieur le président, de vous proposer notre expertise, notre expérience sur un certain nombre de problématiques que nous avons pu identifier lors de notre rencontre en bureau exécutif. Nous pouvons donc vous aider à porter des réflexions profondes sur la vision que vous avez sur votre pays. Vous avez parlé de la problématique de la formation des partis politiques, nous allons faire des débats pour voir comment vous aider à trouver quel modèle idéal pour vous grâce à la prolifération. Quant à la forme du parlement, nous pouvons vous porter également notre expérience, notre expertise, s’il s’agit d’un parlement monocaméral ou d’un parlement bicaméral. Quels sont les avantages, les inconvénients des différents modèles. Nous nous baserons sur les différentes expériences que nous avons acquises dans d’autres pays », explique le Secrétaire de l’Union interparlementaire.

Aux membres du CNT et partis prenantes dans la rédaction de la Constitution, Martin Chungong exhorte « de faire en sorte que la démocratie soit expliquée. Il s’agit des valeurs et des principes. Il faut toujours faire en sorte que cette démocratie ait un visage humain. Que la démocratie soit terre à terre, la démystifier ainsi que ses institutions. Parce que les fruits de la démocratie sont pour tout le monde. C’est-à-dire, faire en sorte que chacun se sente concerné. Et pour cela, chacun a aussi une partition à jouer. »