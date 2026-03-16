La récente dissolution d’une quarantaine de partis politiques par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation continue de susciter de vives réactions au sein de la classe politique guinéenne.

Interrogé par Guinée360, le porte-parole du PEDN, Ousmane Kankou Kaba, a fait part des préoccupations de sa formation politique face à cette décision qu’il considère comme un recul démocratique. « C’est une décision que nous avons déplorée, parce que c’est un coup dur pour la démocratie guinéenne », affirme-t-il.

Selon lui, plusieurs des formations dissoutes ont pourtant marqué l’histoire politique du pays, notamment d’anciens partis au pouvoir comme le PDG-RDA, le PUP ou encore le RPG Arc-en-ciel. Le responsable du PEDN rappelle également que certaines de ces formations ont participé aux grandes échéances électorales nationales, notamment à la présidentielle de 2010.

« Il y a des partis politiques qui ont marqué l’histoire politique récente de notre pays. Les dissoudre de cette manière est vraiment quelque chose de déplorable », estime-t-il.

Toutefois, Ousmane Kankou Kaba reconnaît que certaines formations politiques n’avaient plus d’existence réelle sur le terrain. « Il y a des partis qui n’ont ni siège ni activité politique et qui n’ont participé à aucune élection depuis plus de dix ou quinze ans. Ceux-là peuvent être considérés comme des fantômes », admet-il.

Malgré cela, le porte-parole du PEDN estime que plusieurs partis avaient manifesté leur volonté de se conformer aux exigences administratives. « Il y avait une volonté pour certains partis de se mettre en règle, mais ils ont été empêchés à un moment donné de régulariser les points qui étaient à corriger», soutient-il.

Il cite notamment le cas de l’UFDG qui, selon lui, avait tenté d’organiser son congrès mais aurait rencontré des obstacles. Dans ce contexte, le responsable politique dit craindre une réduction progressive de l’espace politique. « Tout porte à croire aujourd’hui qu’il y a un parti-État qui est en phase de création, et cela constituerait un grand recul pour la démocratie guinéenne », prévient-il.

Pour le porte-parole du PEDN, cette décision pourrait fragiliser davantage le pluralisme politique en Guinée, dans un contexte déjà marqué par les incertitudes entourant le processus de transition.

Il appelle ainsi les autorités à privilégier le dialogue avec les formations politiques afin de préserver l’espace démocratique et de garantir une compétition politique plus équilibrée.