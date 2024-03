Le Directeur général de la société Electricité de Guinée (EDG), Laye Camara, et ses adjoints Fodé Soumah, chargé d’exploitation et Abdoulaye Koné chargé de l’amélioration et de l’efficacité viennent d’être limogés.

Le décret publié cet après-midi sur les antennes de la Rtg précise que le Directeur de la production assurera l’intérim des Directeurs Généraux.

Conakry fait face à un délestage électrique. Les manifestations sont devenues récurrentes dans plusieurs quartiers de la capitale.