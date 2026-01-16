Le président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, prêtera serment ce samedi 17 janvier 2026 au stade Général Lansana Conté de Nongo, à Conakry. Cette cérémonie, à forte portée symbolique, régionale et internationale, sera suivie de près par les chancelleries, les organisations multilatérales ainsi que par les médias nationaux et étrangers.

En amont de l’événement, la Direction de la communication et de l’information (DCI) de la Présidence a tenu un briefing à l’intention de la presse, dans les locaux de la Haute Autorité de la Communication (HAC). Face aux journalistes, le directeur de la DCI, Moussa Condé, a présenté le déroulé détaillé de la journée ainsi que le dispositif mis en place pour la couverture médiatique.

Selon les autorités, environ 35 000 spectateurs sont attendus dans l’enceinte du stade, avec la participation annoncée de plusieurs chefs d’État africains et de partenaires stratégiques de la Guinée. La cérémonie débutera dès 8h30 par une phase préliminaire consacrée aux animations culturelles et musicales, avec notamment des prestations de Soul Bang’s et de Viviane N’Dour, prévues jusqu’à midi.

Entre 12h00 et 12h42, les arrivées officielles marqueront le début du protocole formel : chefs d’État, Première Dame et président de la République de Guinée, suivis des honneurs militaires et de l’exécution de l’hymne national.

La phase solennelle, placée sous la supervision de la Cour suprême, se déroulera de 13h01 à 13h41. Elle comprendra la prestation de serment, le discours d’investiture et les séances de photos officielles. Moment central de la cérémonie, la prestation de serment est programmée entre 13h18 et 13h21, dans un silence total, la Constitution étant rendue visible au public. Le discours d’investiture, d’une durée de cinq minutes, interviendra entre 13h32 et 13h37.

Ce briefing avait pour objectif de clarifier l’ensemble du dispositif de couverture médiatique. Les journalistes accrédités ont été informés du circuit d’accès au stade, des contrôles sécuritaires, des règles strictes de déplacement, ainsi que de l’organisation du Media Center et des tribunes réservées à la presse.

La DCI a insisté sur le respect rigoureux du protocole établi, tout manquement pouvant entraîner des sanctions. Les médias sont invités à assurer une couverture factuelle et professionnelle de l’événement, en mettant l’accent sur les temps forts : la prestation de serment, le discours présidentiel, la présence des chefs d’État et le message d’unité nationale.

Les journalistes devront s’appuyer exclusivement sur le signal officiel de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), ainsi que sur les ressources mises à disposition au Media Center, notamment le dossier de presse et les photos en haute définition.

L’accès au stade pour les véhicules de presse se fera par les entrées Grand Public Nord et Sud. Après le stationnement, les journalistes devront rejoindre à pied le point de contrôle dédié à la presse. À ce niveau, le port visible du badge est obligatoire, de même que la présentation d’une pièce d’identité valide (carte nationale ou passeport) et, le cas échéant, d’une carte de presse. Les équipements et sacs feront l’objet d’une fouille systématique.

Deux types de badges ont été prévus : le badge jaune, destiné aux télévisions et aux médias invités par les délégations internationales, et le badge vert pour les autres organes de presse. Après contrôle, chaque journaliste sera orienté vers sa zone dédiée, l’accès à la pelouse étant formellement interdit.

Un Media Center de 50 m², installé à l’intérieur du stade, accueillera entre 30 et 40 journalistes. Il sera équipé d’une connexion Wi-Fi haut débit, de prises électriques, de tables de travail et d’écrans de retransmission. L’image et le son y seront distribués exclusivement via les canaux officiels.

Il est par ailleurs strictement interdit d’installer des microphones individuels sur ou à proximité de la tribune présidentielle. Le signal de référence sera fourni uniquement par la RTG.

La Direction de la communication et de l’information appelle l’ensemble des professionnels des médias à une collaboration disciplinée et responsable, afin de garantir le bon déroulement de cette cérémonie historique pour la Guinée.