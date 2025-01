L’accord de cessez-le-feu signé entre Israël et la Palestine n’a pas permis d’obtenir une trêve dans la guerre qui oppose ces deux pays. Plus de 70 Palestiniens ont été tués ce jeudi 16 janvier à Gaza.

Malgré l’accord de trêve signé mercredi, les raids israéliens se sont poursuivis à Gaza, tuant ainsi plus de 70 Palestiniens depuis mercredi soir. Le gouvernement israélien doit voter pour valider ou non l’accord de cessez-le-feu, mais Benjamin Netanyahu accuse le Hamas de revenir sur certains points et menace de ne pas valider le texte.

Selon lui, son gouvernement ne validera pas le texte tant qu’il n’aura pas reçu l’assurance du groupe palestinien qu’il accepte entièrement le contenu de l’accord.

Ce jeudi 16 janvier, une manifestation a eu lieu à Jérusalem contre l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Les manifestants considèrent que cette décision pourrait affaiblir la sécurité d’Israël. La police israélienne a procédé à l’arrestation d’un manifestant lors de la protestation.