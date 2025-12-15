La Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) a publié ce lundi 15 décembre 2025, à l’issue de sa 20ᵉ réunion du Comité de politique monétaire, un bilan rassurant sur l’état de l’économie nationale. Selon le communiqué officiel, le PIB guinéen a progressé de 6,3 % au 3ᵉ trimestre 2025, soutenu par la consommation publique, l’investissement et les exportations.

Malgré les pressions mondiales, l’inflation reste modérée à 3,7 %, bien en dessous de la limite de 5 % fixée par la CEDEAO, préservant ainsi le pouvoir d’achat des ménages. Les réserves de change s’élèvent désormais à 3,6 milliards de dollars, soit l’équivalent de plus de trois mois d’importations de biens et services, tandis que le franc guinéen demeure stable face aux principales devises. « Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques et une forte hausse du prix de l’or, la Guinée maintient sa résilience économique », souligne la BCRG.

Pour soutenir cette stabilité, le Comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangé le taux directeur (9,75 %) et le taux de réserves obligatoires (11,75 %), adoptant ainsi une posture prudente et préventive.

Cette annonce intervient dans un contexte international complexe, mais elle confirme la capacité de la Guinée à assurer croissance et stabilité monétaire tout en protégeant ses citoyens et ses entreprises.