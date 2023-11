Le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright convie les chefs des différentes juridictions du pays à une rencontre et exige leur présence avec la situation des cours et tribunaux, vendredi 17 novembre 2023 à 10 heures.

Les premiers présidents des cours et tribunaux du pays, les présidents des Chambres de Contrôle de l’Instruction, les procureurs généraux et substituts, les procureurs d’instance et substituts, les procureurs spéciaux ainsi les juges de paix et les chefs de greffes sont invités au département de la justice à Conakry.

Selon la note consultée par Guinee360.com, la rencontre est destinée à l’examen des questions relatives à la qualification des méthodes de travail des juridictions par des corrections nécessaires à apporter à la suite de certaines constatations.

Charles Wright invite ces responsables à se munir des situations exactes des lieux de détention, situation de la population carcérale, sans oublier la situation détaillée des dossiers des différentes juridictions.

Le garde des Sceaux exige la présence des personnes citées ci-haut avec les documents demandés, mais pour ne pas que cela affecte le cours normal des juridictions, un substitut du procureur sera désigné par le chef du parquet pour la continuité du service public.