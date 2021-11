C’est une décision émanant du ministère de tutelle. Le patron de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’aménagement du territoire, informe qu’à partir ce lundi 15 novembre 2021, la vente d’immeubles bâtis et non bâtis qui ne soient pas immatriculés au livre foncier de la conservation foncière, est interdite.

Le ministre Ousmane Gaoual DIALLO, invite les bureaux de la conservation foncière, l’ordre national des géomètres experts de Guinée, la chambre nationale des notaires de Guinée, à veiller au respect des instructions.

