Le président de la transition a accordé une interview hier dimanche 14 novembre, à la presse nationale, au cours de laquelle, il a dévoilé l’ambition de son équipe, au pouvoir depuis le 5 septembre 2021, à travers un coup d’État.

Face à ces confrères des médias publics et privés, le Colonel Mamadi Doumbouya a fait savoir que son gouvernement n’est pas au pouvoir pour développer la Guinée. Mais plutôt, mettre en place les bases du développement.

Qu’il soit clair et net, annonce le chef de la junte, «nous ne sommes pas là pour construire la Guinée. Nous sommes là pour faire le sous-bassement, la refondation de l’État. Nous ne sommes pas des politiques, nous tous. Après la transition, nous allons retourner à faire le travail de soldat. Nous savons qu’il faut refonder l’État (…) Il suffit juste de sortir et voir l’état de notre pays, vous savez mieux que moi, on a besoin de refonder notre pays », a-t-il laissé entendre.

Le président de la transition a par la même occasion, annoncé l’héritage qu’il compte laisser aux Guinéens après la transition. Mamadi Doumbouya rassure se focaliser plus, sur la réconciliation des Guinéens avant de déclarer que la division “n’arrange que celui qui divise”.

« Je n’aurais pas de limite pour réconcilier nos parents, pour aussi que nos parents Guinéens qui sont à l’étranger et ici, puissent penser Guinée, au lieu de penser région, parce que personne parmi nous n’a un passeport de région. Nous sommes tous fiers de dire à l’étranger que nous sommes Guinéens. Mais quand on vient à l’interne, on cherche des points pour nous diviser. Et sachez quand même que la division n’arrange que celui qui divise, ça n’arrange jamais ceux qui sont divisés », a-t-il conclu.