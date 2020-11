À N’Djamena et face au Tchad, la Guinée avait l’occasion de valider son ticket pour la CAN 2021. Trop fébrile et très peu inspiré, le Syli National s’est fait rattrapé au score et devra patienter encore.

Contrairement au match aller à Conakry, les Sao ont su tenir tête au Syli cette fois. Le somptueux but du capitaine Naby Keita (24e) n’a pas suffit pour masquer les carences d’une sélection guinéenne qui ne savait pas trop ce qu’elle voulait. Le manque d’efficacité de la ligne offensive et la fébrilité de la défense étaient si évidents qu’on pouvait s’attendre à tout dans ce match très moyen au stade Idriss Mahamat-Ouya. Justement, en fin de première période, le Tchad réagit par l’intermédiaire d’Ahmad Abdrahmane qui offre l’égalisation aux siens, en reprenant un second ballon à l’entrée de la surface de réparation (1-1, 44e).

La seconde mi-temps sera à l’image de la première. Deux équipes poussives, mais un score qui n’évoluera pas malgré les occasions de part et d’autres. Le Tchad finit le match à 10 après l’expulsion d’Eric à cause d’un tacle par derrière sur Naby Keita (arrêts de jeu).

Avec ce résultat nul, le Tchad obtient son premier point dans ce groupe A. La Guinée avec 8 points reste leader, mais à la portée du Mali (7 points) qui jouera demain face au Malawi.

