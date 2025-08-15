Disparu dans la nuit du 13 août à la suite des violentes inondations qui ont frappé Siguiri, le corps sans vie de Kèmoko Camara, âgé d’une vingtaine d’années, a été retrouvé ce vendredi 15 août 2025 sur la rive de Rourou.

L’annonce a été faite par le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Siguiri, Souleymane Koita. À cette occasion, il a exprimé sa compassion à la famille du défunt.

« Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Siguiri a le regret d’informer la population que le corps sans vie de Kèmoko Camara a été retrouvé ce vendredi 15 août 2025 dans la rive Rourou », indique le communiqué.

En ces circonstances douloureuses, les autorités locales appellent à la prudence et à la vigilance. « Monsieur le président de la délégation spéciale adresse ses condoléances les plus émues à la famille éplorée et demande à la population la vigilance et le respect des consignes données par les autorités en cas d’autres pluies. »