Après Tenin Diawara, l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (Oprogem) a interdit la diffusion audio et vidéo du fruit de la collaboration de l’artiste Oumar le blanc et Cema la Syrène .

L’information a été confirmée par l’artiste Oumar le blanc et le responsable des conflits et contentieux au sein de l’Union nationale des artistes et musiciens de Guinée, Doudou Beny.

Aux dires de l’artiste, l’Oprogem estime que la chanson «Marafangni Sensengny» contient des propos déplacés et qui portent atteinte aux mœurs. Ainsi, ils ont été convoqués par l’Office qui leur a signifié son interdiction.

Une décision saluée à plus d’un titre par le chargé des conflits et contentieux de l’Union nationale des artistes et musiciens de Guinée, Doudou Beny. « L’OPROGEM est en train de jouer un bon rôle pour aider la culture guinéenne, le titre est interdit, car il n’est pas déclaré au BGDA et si c’était le cas on pouvait faire des censures sur les passages déplacés’’, a-t-il déclaré lors de son passage chez nos confrères de Happy média.

Au-delà des propos, ont trouve dans ce clip des images et des scènes sensuelles. Les prises de vues et les propos sont plus ou moins proches de ceux dans le clip Tenin Diawara, qui avait été interdit quelques semaines plutôt.

À noter que le titre «Marafangni Sensengny» a été dévoilé le 09 août 2023.