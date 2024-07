Le concours 6 d’accès à la fonction publique concernant le ministère de l’agriculture et de l’élevage et celui de l’Energie et des hydrocarbures s’est tenu ce samedi 13 juillet 2024 dans les différentes régions du pays.

A Labé, au sortir des salles, certains candidat issus du secteur de l’élevage se plaignent du fait que les sujets qui leurs étaient proposés étaient inadéquats par rapport à leurs options. Selon eux, plus de 95% des questions qui leurs sont proposés en tant que spécialité n’était pas du tout de leur spécialité.

Abdoul, médecin vétérinaire se dit déçu de ces sujets, « pour moi, ce sont des sujets de spécialité qui sont fait pour les agronomes, sur les 30 questions dites de spécialité, il n y’avait que 3 questions dans le domaine de l’élevage et de la santé animale, tout le reste, on nous parle d’engrais, de semences, de photosynthèse et j’en passe… ».

Même son de cloche chez un autre candidat, Abdoulaye ingénieur zootechnicien « je pense que ces sujets indiquent que le département n’a besoin que d’agronomes, moi je n’ai eu que deux questions liées au domaine de l’élevage. »

Autre souci relevé, le dysfonctionnement des tablettes, pour eux, les tablettes demandent souvent des mots de passe administrateur que les techniciens envoyés dans les centres ne peuvent pas résoudre. Amadou Tidiane, ingénieur explique ce qui l’a retenu dans la salle plus de deux heures, « moi je suis arrivé à la question 54, j’ai coché la bonne réponse et soudainement un écran s’est affiché me demandant de mettre un mot de passe administrateur, nous avons montré aux techniciens, qui ne savaient pas que faire. On nous a fait patienter plus d’une heure pour nous dire de fermer l’application pour reprendre le questionnaire à zéro ».

Certains disent même ne pas croire à l’issue de ce concours, Jean, candidat estime que le besoin est très en deçà de la réalité, « le ministère a exprimé un besoin de 247 agents alors qu’uniquement pour l’élevage au niveau sous préfectoral, il y a un besoin de plus de 400 agents sans compter les agents des préfectures, régions, et directions nationales, parce que chaque sous-préfecture doit avoir au moins un chef de poste élevage et actuellement plus de 95% des chefs de poste en Guinée sont stagiaires ».