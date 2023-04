A l’occasion d’une conférence de presse organisée ce samedi 15 avril 2023, la Direction générale de l’Electricité de Guinée (EDG) est revenue sur les difficultés liées au recouvrement des factures des ménages en Guinée.

« Sans la clientèle, EDG n’est rien et les clients aiment la qualité nous sommes conscientes de cela. La qualité est la condition de notre réussite », c’est par ces mots que le Directeur général adjoint de l’Electricité de Guinée (EDG), Abdoulaye Koné a ouvert cette conférence. Pour la réussite de l’EDG, comme tout entreprise commerciale, il faudrait que les clients s’acquittent de leur devoir en payant les factures. Dans le souci de facilité cette opération aux clients la direction a mis à disposition des outils numériques et qui fonctionnent à distance.

« Depuis quelque temps, nous sommes avancées vers la digitalisation, le client disait, je ne reçois pas la facture, je ne sais pas combien de factures je dois payer, tout ceci est réglé. Ah, quand tu vas chez EDG, il y a la queue pour payer la facture, c’est réglé par le paiement mobile. La facture d’électricité avec une bonne adresse, l’agent ne vient plus chez vous. Celui qui utilise le compteur prépayé, il reste dans son lit pour recharger son compteur, comme vous le faites pour Canal. C’est simple, il permet de gérer son budget. Nous encourageons beaucoup les gens à faire ça.

Au début, on a eu beaucoup de problèmes parce que tout simplement la question de tarif n’était pas réglée. Mais aujourd’hui, c’est réglé. Et, le tarif prépayé est bas par rapport au poste payer. Si vous êtes au prépayé, vous n’avez pas besoin de payer une avance sur consommation. Il n’y a pas de caution à payer. Il suffit simplement que vous exprimiez votre besoin et on vous donne un compteur adapté. Vous avez le temps de voir tous les jours votre consommation. C’est comme le téléphone. Siguiri, Boké, Kamsar et Kolaboui sont à 100 % dans ça, eux, ne veulent pas de poste payé », a expliqué le DGA, Abdoulaye Koné.

Malgré toutes ces facilités, plusieurs ménages refusent d’honorer leur engagement à payer la facture. Les chiffres donnés par la direction sont insoutenables, seulement 20 clients sur 100 paient régulièrement. Pire, ils consomment l’énergie du fournisseur sans modération. Certains n’éteignent jamais les lampes et les réfrigérateurs. Cela constitue une grande perte pour l’entreprise et l’empêche de se développer comme ça se doit.

« Les 90 % de nos clients ne se déplacent pas pour venir s’acquitter de leurs factures d’électricité. Après tout analyse il y a une facture nette et à la date limite, le constat qu’on fait, sur 100 clients, c’est seulement 20 qui se déplacent de façon honnête pour dire : j’ai consommé la marchandise de quelqu’un il faut que je paie. Les 80 autres, c’est toute une guerre. Quand vous partez, on met nos agents dehors pour dire les gens de l’EDG sont des voleurs. Ils m’ont envoyé une facture que je n’ai pas consommée… Nous acceptons, mais consommons de façon rationnelle pour pouvoir faire face à la facture d’électricité », déplore Monsieur Koné.

Il félicite cependant, les clients moyens tensions (entreprises) qui s’acquitent régulièrement de leurs factures. Selon lui, ils ne représentent pas 1 %, mais ils pèsent 46 % du chiffre d’affaire de l’EDG.

Le DGA a rappelé qu’en Côte d’Ivoire, pays voisin de la Guinée, les moyennes tensions (entreprises) paient 100 % et 95 % de clients domestiques (ménages) à la date limite, et les 5 % qui restent, 4 à 5 jours après viennent payer leurs factures. Ce qui aboutit à un recouvrement de 100 %, un mois après la facturation. « Nous voulons que la Guinée soit comme ça. Nous pouvons le faire. Mais là-bas, ils observent leurs consommations, nous on a tous les équipements ici : micro-onde, fer à repasser, réchaud et thermoplongeur, ce sont des énergivores », souligne-t-il.