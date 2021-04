Dans son discours de politique générale du gouvernement, le 7 avril 2021, à l’Assemblée nationale, le Premier ministre a fait son bilan à la tête de la Primature.

Ibrahima Kassory Fofana s’est réjoui d’avoir restauré l’autorité de l’État dans la capitale guinéenne.

Sauf que Cellou Dalein Diallo trouve une sorte d’incohérence dans cette déclaration du chef du gouvernement guinéen devant la représentation nationale.

« Lorsque le gouvernement dit préféré l’ordre à la loi. C’est par la loi qu’on restaure l’État. On ne peut pas préférer l’ordre à la loi, il faut plutôt réconcilier les gouvernants et les gouvernés. On ne peut pas réquisitionner l’armée, tué les citoyens, emprisonné des opposants, aujourd’hui combien sont en prison ? Et dire qu’on a restauré l’autorité de l’État. On peut bien restaurer l’ordre, mais en respectant la loi. Lorsqu’il y a le calme, les droits des citoyens sont bafoués , les militaires sont déployés dans les fiefs de l’opposition notamment sur l’axe, on tire, on a tué plus de 150 personnes. Alors si l’objectif, c’est d’obtenir le calme par la force et par la mort, moi, je ne veux pas de ce calme là», explique le président de l’UFDG

Par ailleurs, Cellou Dalein Diallo invite l’État à arrêter les tueurs des victimes des manifestations politiques et restaurer le droit aux citoyens de manifester pour réclamer leurs droits.

« Mais on ne peut pas réquisitionner l’armée, envoyé des forces de défense et de sécurité tiré sur des gamins qui sont en train de manifester par fois une joie», insiste l’opposant.