À un peu plus de deux mois des élections législatives et communales prévues le 24 mai prochain en Guinée, la mouvance présidentielle accélère ses préparatifs. Le camp au pouvoir affiche clairement son ambition : décrocher une majorité à l’issue de ces scrutins.

Lors d’une réunion d’information tenue samedi 14 mars à Conakry entre les principaux responsables de la Génération pour la modernité et le développement (GMD), le coordinateur national, Bah Oury, a détaillé les orientations et les objectifs fixés pour ces échéances électorales.

Selon le compte rendu de la rencontre, « à cette occasion, Monsieur Amadou Oury Bah a invité l’ensemble des responsables à se surpasser et à conjuguer leurs efforts afin d’assurer une majorité pour la GMD lors des scrutins à venir ».

Le coordinateur national a également insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion interne et la mobilisation des cadres du mouvement. « Il a également appelé à l’unité d’action et à la mobilisation collective », précise le communiqué.

La réunion a par ailleurs permis d’aborder plusieurs aspects techniques liés à la préparation des élections. Les participants ont notamment discuté de la stratégie de sélection des candidats de la GMD, des critères retenus pour leur choix, ainsi que du rôle confié aux ministres parrains de région dans la mobilisation des structures locales et l’encadrement du processus électoral.