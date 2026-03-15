À l’approche des élections législatives et communales prévues le 24 mai prochain en Guinée, le Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) n’a pas encore tranché sur sa participation aux scrutins.

Le porte-parole du parti, Ousmane Kankou Kaba, indique que la question reste en discussion au sein des instances dirigeantes. « Pour l’instant, le PEDN n’a pas pris de décision. Le débat se poursuit au niveau du bureau exécutif national et du bureau politique », a-t-il confié dans un entretien accordé à Guinée360.

Selon lui, plusieurs paramètres doivent être pris en compte avant toute décision, notamment la contrainte du calendrier électoral. « Le facteur temps est important, parce que les dossiers de candidature doivent être déposés plusieurs semaines avant le scrutin », rappelle-t-il.

Le PEDN salue toutefois la décision de coupler les élections législatives et communales. « Le couplage des élections est une très bonne chose, parce que cela permet de gagner du temps et de réduire les coûts », souligne le porte-parole.

S’agissant des cautions fixées pour la participation aux élections, le parti les juge relativement acceptables. « Trois cents millions de francs guinéens pour une liste nationale aux législatives, à notre avis, ce n’est pas excessif », estime Ousmane Kankou Kaba.

En revanche, il met en garde contre le risque de voir émerger un Parlement dominé par une seule formation politique dans le contexte actuel. « À cette allure, on risque de se retrouver avec une Assemblée nationale quasi monocolore, comme cela a été le cas après les élections du 22 mars 2020 », prévient-il.

Pour le PEDN, la crédibilité d’un scrutin repose avant tout sur son caractère inclusif. « Le premier critère d’un scrutin crédible, c’est son inclusivité. Si certaines formations sont écartées ou mises en difficulté, cela pose forcément un problème », soutient-il.

Dans l’attente d’une décision officielle, le parti poursuit ses consultations internes afin d’évaluer les conditions de sa participation aux élections. Selon ses responsables, la crédibilité du scrutin dépendra en grande partie de son inclusivité et de la capacité des autorités à garantir une compétition équitable entre les différentes forces politiques.