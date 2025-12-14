Invité de l’émission Heure du bilan sur la télévision nationale, le ministre des Affaires étrangères, des Guinéens de l’étranger et de l’Intégration africaine, Morissanda Kouyaté, a fait le point sur la délivrance des passeports à la diaspora ainsi que sur le rapatriement volontaire des Guinéens bloqués à l’étranger.

S’agissant de la question des passeports pour les Guinéens vivant hors du pays, le chef de la diplomatie guinéenne a indiqué que des instructions fermes ont été données par le président de la transition afin de mettre fin aux nombreuses contraintes auxquelles la diaspora était confrontée, notamment l’obligation de se rendre à Conakry pour l’établissement de documents administratifs.

« La première des choses, c’est que non seulement on a mis en place le système qui rapproche la biométrie de nos compatriotes, on a mis des machines dans presque chaque ambassade. Là où ils devaient prendre l’avion pour venir passer devant une machine, on l’a amené là-bas. Donc ils quittent leur chambre, ils vont à l’ambassade, ils trouvent la machine. Ils prennent les empreintes, on les envoie et c’est imprimé ici. Ça faisait le circuit du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Sécurité. Le président a vu, il a dit que c’est long. Il a dit, pourquoi tout ce circuit ? Prenez les machines, mettez-les directement en contact avec les machines de l’extérieur et je demande au ministère des Affaires étrangères d’imprimer les passeports ici avec l’appui du ministère de la Sécurité », a-t-il expliqué.

Selon Morissanda Kouyaté, cette réforme a permis à son département de confectionner 8 695 passeports depuis juillet 2025. « Et quand on fait la somme de tous les passeports que nous avons faits depuis, puisque vous demandez un bilan, depuis 2022, nous avons 62 595 passeports qui ont été confectionnés et envoyés à nos compatriotes. C’est une avancée majeure. Ça va être très important », a-t-il souligné.

Rapatriement volontaire

Abordant les actions menées sous l’impulsion du président Mamadi Doumbouya, le ministre est revenu sur le rapatriement volontaire des Guinéens en situation difficile à l’étranger. « On a ramené ici 13 816 Guinéens cette année. Et depuis, depuis que le président est arrivé aux affaires ici, il a fait entrer 40 721 Guinéens. On va les chercher. Ils viennent, tout le monde applaudit, eux-mêmes ils prient », a-t-il déclaré.

Face aux critiques, Morissanda Kouyaté a tenu à défendre cette politique. « Les éternels insatisfaits, qu’est-ce qu’ils disent ? Mais vous ramenez tous ces gens-là. Est-ce que vous avez du travail pour eux ? Mais n’ont-ils pas quitté ici ? Ils étaient ici. Parce que simplement, on ne veut pas que cet acte historique du chef de l’État soit vu. Ils ne voulaient pas. Ça, c’est quand même la chose la plus importante de voir des Guinéens qui sont revenus chez eux », a-t-il affirmé.