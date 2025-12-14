Les chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) se retrouvent en sommet ce dimanche 14 décembre 2025, au Nigeria, dans un contexte régional particulièrement tendu.

Cette rencontre s’annonce déterminante. Elle intervient au lendemain du renversement du président Umaro Sissoco Embalo à Bissau, de la tentative de coup d’État contre le président béninois Patrice Talon à Cotonou, ainsi que de la détérioration continue de la situation sécuritaire dans le nord des pays côtiers ouest-africains.

À la tête de la conférence des chefs d’État, le président sierra-léonais Julius Maada Bio présidera son tout premier sommet depuis son élection. Selon plusieurs sources, cette réunion marquera la clôture des célébrations du cinquantenaire de l’organisation régionale. Elle servira également de cadre à l’examen des nombreux dossiers sensibles qui préoccupent actuellement la sous-région.

Parmi les questions majeures à l’ordre du jour figure le maintien ou non des 200 éléments de la force en attente de la Cédéao, déployés au Bénin à la suite de la tentative de coup d’État du 7 décembre à Cotonou.