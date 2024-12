Entamée le jeudi 12 décembre dernier, la grève des travailleurs de l’Office Guinéen de la Publicité (OGP) est suspendue. Cette décision fait suite à une médiation menée par Thierno Mamadou Bah, président du Conseil d’administration de l’OGP et conseiller personnel du général Mamadi Doumbouya.

Dans un communiqué publié ce samedi, le Directeur général de l’OGP, Mandian Sidibé, a annoncé la suspension de la grève invitant les travailleurs à reprendre leurs postes dès lundi.

De son côté, le collectif syndical des travailleurs a expliqué cette décision par sa volonté de donner une chance aux négociations menées par les autorités.

Les travailleurs de l’OGP réclamaient, entre autres, le paiement intégral des arriérés de salaires; l’immatriculation de tous les employés à la CNSS; le paiement rétroactif et régularisation immédiate des cotisations sociales non versées, la redistribution équitable des responsabilités et fin des pratiques de favoritisme et la démission du Directeur général pour mauvaise gestion et incapacité.