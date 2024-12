Les travailleurs de l’Office guinéenne de publicité n’en peuvent de la gestion de leur Directeur général, ils menacent d’aller en grève à partir du jeudi 12 décembre 2024.

Les motifs invoqués sont consignés dans une déclaration publiée ce lundi 9 décembre. Entre autres : Retard prolongé dans le paiement des salaires, non-paiement des cotisations sociales depuis 3 ans, absence de reconnaissance des compétences et manque de missions confiées aux employés, peut-on lire dans le document.

S’agissant des revendications, les travailleurs de l’OGP exigent le paiement intégral des arriérés de salaires; l’immatriculation de tous les employés à la CNSS; le paiement rétroactif et régularisation immédiate des cotisations sociales non versées, la redistribution équitable des responsabilités et fin des pratiques de favoritisme et la démission du Directeur général pour mauvaise gestion et incapacité.

Les travailleurs préviennent que, faute de résolution de ces problèmes, une grève illimitée sera déclenchée à partir du jeudi 12 décembre 2024.