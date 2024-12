La ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, a reçu ce vendredi 13 décembre 2024 une délégation de la Banque Islamique de Développement (BID) pour discuter de nouvelles collaborations dans le domaine de la digitalisation.

Lors de cette rencontre, la délégation, conduite par Dr Cheick Diallo, directeur des opérations de la BID pour la Guinée et la Côte d’Ivoire, a exploré de nouvelles opportunités de financement dans le secteur numérique à travers plusieurs domaines clés, tels que l’éducation et la numérisation, l’agriculture et la modernisation, les réseaux postaux, l’inclusion numérique ainsi que la santé numérique.

La ministre Rose Pola Pricemou a mis l’accent sur la vision Simandou 2040, qui place le numérique au cœur du développement durable et des infrastructures numériques.

Selon elle, cette initiative vise à contribuer à l’intégration économique, à la transparence dans la gestion des ressources naturelles, et à renforcer la compétitivité de la Guinée sur les marchés mondiaux.

“Cette transformation permettra à notre pays de réduire les approches traditionnelles et de bâtir un écosystème accessible à tous, faisant du monde numérique une réalité pour chacun”, a indiqué la ministre, saluant la volonté de la Banque Islamique de Développement de soutenir la Guinée dans son élan de développement.