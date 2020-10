La préfecture de Mali a abrité le lancement de la campagne du Rpg Arc-en-ciel, ce mardi 13 octobre 2020. A cet effet, la population de cette ville située en Moyenne Guinée est massivement sortie pour accueillir une forte délégation conduite par leur fils Cheick Souaré, conseiller du Premier ministre, Directeur général de l’Aguifil et Directeur préfectoral de campagne du parti au pouvoir à Mali.

M. Cheick Souaré était accompagné par d’autres filles et fils de Mali Yembéring, notamment Mme Diariatou Diallo, conseillère à la Primature, M. Mamadou Bobo Diallo, DGA du FDES, Amadou Kéita, DGA de l’ASCAD et Elhadj Chérif Touré, chargé de mission à la Présidence de la République. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Unité nationale, M. Taran Diallo fait également partie de cette haute délégation du RPG Arc-en-ciel à Mali.

Satisfait de la qualité de l’accueil, le Directeur préfectoral de campagne du Rpg a fait savoir que ce rassemblement est historique de la vie politique dans une zone qui a historiquement voté pour l’opposition en majorité. « Laissez-moi vous dire en tant que directeur de campagne du Rpg Arc-en-ciel à Mali que j’ai entamé des séries d’échanges et de concertations avec non seulement la notabilité, mais aussi les jeunes et les femmes de Mali. Le constat est que dans l’unanimité, tout tourne autour du développement de Mali. La population prône le développement pour cette préfecture, prône la prospérité de cette préfecture, et plus particulièrement, de sa jeunesse. Et elle est consciente que le développement de cette préfecture est fonction de son choix politique. Elle est consciente des outils de développement que son excellence, monsieur le Président de la République, le Pr Alpha Condé a mis en place pour la prospérité en Guinée. Il s’agit de l’ANAFIC, de l’ANIES, de l’Agence guinéenne pour le financement de logement (AGUIFIL) parmi tant d’autres», soutient Cheick Souaré.

Le prochain mandat du Président de la République, rassure le Directeur général de l’AGUIFIL, sera consacré au partage de la prospérité « et les préoccupations de la population de Mali s’inscrivent en droite ligne avec cette vision du Président de la République. »

Cette mobilisation de renom, de la population de Mali, démontre son témoignage et son soutien aux idéaux du Président Alpha Condé, candidat à l’élection présidentielle 2020. « Mali est venu dire au Pr Alpha Condé que sa population a compris et est prête pour le développement de ce pays. Je suis certain que le 18 octobre 2020, cela sera concrétisé dans les urnes», a exprimé M. Souaré.

Une série de campagnes porte-à-porte a démarré déjà, après le lancement officiel de la campagne, dans les 13 sous-préfectures que compose Mali. Elle est dirigée par le directeur préfectoral lui-même.