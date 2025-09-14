La distribution des cartes d’électeur, entamée le 6 septembre 2025, se poursuit à travers le pays dans les commissions administratives prévues à cet effet.

Le Premier ministre Bah Oury s’est réjoui de l’évolution du processus, soulignant une forte mobilisation des électeurs. “Le taux de 92 % de cartes retirées à Dalaba est un signal fort. Continuons sur cette lancée ! Un chiffre qui témoigne de la détermination du peuple à écrire une nouvelle page de l’histoire nationale. Le 21 septembre, faisons bloc pour l’avenir”, a-t-il écrit sur sa page Facebook.