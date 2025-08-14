Une manifestation spontanée a éclaté dans l’après-midi de ce jeudi 14 août 2025 au rond-point de la Transversale 8 (T8). Des jeunes, visiblement en colère, ont investi la rue, jetant des pierres et perturbant la circulation sur cet axe stratégique.

Selon un témoin interrogé par notre rédaction, l’incident a fait suite à la mort d’un jeune, qui aurait été touché par un tir à bout portant.

Les forces de l’ordre sont déployées sur les lieux. Un épais panache de fumée noire s’élève au-dessus de la zone, laissant supposer l’incendie de pneus ou d’autres objets.