En présence de certains membres du gouvernement, le Premier ministre, Bah Oury, a reçu en audience le président de la commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touray, accompagné d’une importante délégation, au palais de la Colombe. Les échanges au cœur de cette rencontre qui a eu lieu le jeudi 13 juin 2024, ont porté sur la préservation de cette organisation sous-régionale, la sauvegarde de l’unité et la promotion de la stabilité entre les pays membres.

Les actuelles autorités de Conakry ont toujours qualifié la CEDEAO comme un “syndicat des Chefs d’État” et ne manquent pas d’occasion pour souligner qu’elles souhaitent que cette organisation soit “une communauté des peuples”. C’est dans ce sens que le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens Établis à l’étranger, Dr Morissanda Kouyaté, a déclaré que : « La Guinée, en tant que pays africain, jouera sous le leadership du Président de la République ce rôle important pour que la CEDEAO redevienne forte et devienne cette Communauté des peuples. »

En réponse à ces propos du chef de la diplomatie guinéenne, Oumar Alieu Touray a d’abord souligné le but de la présence de sa mission à Conakry. Il a en même temps martelé l’importance de la CEDEAO à travers la sous-région. « Nous sommes vénus écouter nos frères et sœurs guinéens que je voudrais remercier pour avoir souligné leur appartenance à la CEDEAO qui n’est pas une organisation de leaders. C’est une communauté des peuples. Nous devons rester ensemble et tout faire pour garder cette communauté des Peuples pour garder la région. Il y a beaucoup de défis mais si on regarde en Afrique, c’est la seule région où les peuples arrivent à se déplacer facilement dans le cadre de la libre circulation ».

Par ailleurs, le diplomate a salué quelques efforts fournis par les autorités de la transition. « Je vois un pays, surtout Conakry la capitale qui est en chantier, qui bouge. Je voudrais féliciter le Gouvernement à sa tête le Général Doumbouya et le peuple. Tout ça est dû à une chose : c’est la stabilité. Je crois que c’est important de sauvegarder l’unité et la stabilité de nos pays. C’est d’autant plus important que l’Afrique de l’Ouest fait face aux défis sécuritaires partout. Là où on a la stabilité, il faut que nous gardions ça d’une manière ferme », a-t-il lancé.

L’arrivée de cette délégation intervient dans un contexte où certains acteurs politiques s’opposent à l’idée de glissement du calendrier dans la transition dont la fin est prévue en fin 2024, selon les termes de l’accord signé entre le CNRD et la Cedeao.