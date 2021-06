Comme nous l’annoncions tôt le matin, le procès des présumés auteurs de l’assassinat de l’opérateur économique Elhadj Doura Diallo a repris ce lundi devant le tribunal de première instance de Dixinn.

Devant la barre, le militaire en service de bataillon spécial de la présidence, Oumar Barry qui a transporté le vieux Doura lors de son enlèvement a reconnu les faits. Il a même avoué avoir participé à son enterrement clandestin à Maférinyah dans la commune de Dubreka.

Le nommé Mamadou Diallo présenté comme le présumé cerveau du réseau incriminé dans cette affaire a nié en bloc avoir participé au processus d’enlèvement, de séquestration et d’assassinat d’Elhadj Doura : « Je n’ai pas participé à l’enlèvement d’Elhadj Doura, je ne sais même pas comment il a été enlevé », a-t-il déclaré devant la barre.

Cependant, le militaire Oumar Barry qui a transporté le vieux de Hamdallaye jusqu’à Maferinyah lui aussi, appelé à la barre dément son ami et jure qu’il fait parti des principaux acteurs de l’enlèvement du »Vieux » : ”Elhadj Mamadou Diallo est un menteur. J’étais chez moi à Maférinyah quand Elhadj Mamadou Diallo et Ibro (en fuite) sont venus me rendre visite. Mais ils ne m’ont jamais parlé d’un projet d’enlèvement. Nous sommes arrivés ensemble au même jour à Conakry où nous avons fait un tour dans quelques lieux de loisirs en passant par Taouyah- Kaporo rails – Lambanyi. Ibro lui, il nous a quitté vers 22 heures. Et à 23 heures j’ai quitté les lieux avec Elhadj Mamadou Diallo. On a appelé Ibro mais il ne décrochait pas. Donc je suis parti passer la nuit dans un hôtel avec Elhadj Mamadou Diallo. Et c’est à 04 heures du matin qu’ Elhadj Mamadou Diallo m’a réveillé d’aller l’accompagner chez eux à Hamdallaye qu’il a son père qui est malade, qu’ il souffre de la maladie de diable. Donc qu’il doit l’envoyer chez son guérisseur à Entag. Chose que j’ai accepté. Arrivés à Bambeto, deux (2) autres amis d’Elhadj Mamadou Diallo nous ont rejoint dans la voiture. Et nous avons continué ensemble à Hamdallaye, mais Elhadj Mamadou était toujours en communication» souligne Oumar Barry.

Poursuivant, ce militaire en service relate qu’une fois à Hamdallaye, Elhadj Mamadou lui a demandé de rester dans le véhicule avant qu’il ne descende avec les autres pour aller chercher le vieux. « Nous étions 4 personnes sur les lieux. Quand ils sont venus, Elhadj Mamadou m’a dit qu’on ne va plus à Entag par ce que selon lui le guérisseur de son père a quitté Entag. Donc de les conduire à Sonfonia. Et c’est là-bas qu’on s’est séparés et moi je suis entré chez moi à Mafeinyah. C’est après 10 jours qu’Elhadj Mamadou Diallo et Ibro m’ont appelé de venir les rejoindre à Maférinyah. Dans une case que moi même avait loué pour Ibro, qui m’avait dit auparavant que c’était pour son partenaire chinois. Donc quand je suis venu j’ai vu le vieux, Elhadj Mamadou m’a demandé si je reconnais le vieux? Je lui ai répondu en disant : mais c’est ton papa non ? Il m’a dit : non, c’est un vieux que j’ai pris pour de l’argent. Mais il est mort. Donc je n’ai pas pu dire un mot. Ils m’ont demandé de les aider pour l’enterrer. Et c’est comme ça, nous sommes partis enterrer le vieux la nuit au bord d’un marigot. Nous étions au nombre de 5 personnes. Il y avait : Elhadj Mamadou, Ibro, Zimbabwe, un autre que je ne connais pas et moi. C’est moi qui ai montré la tombe du vieux aux gendarmes quand ils m’ont arrêté. Donc c’est à la gendarmerie que j’ai su qu’ Elhadj Mamadou avait reçu une rançon de 100 milles dollars. Même 100 francs guinéens je n’ai pas reçu. C’est Elhadj Mamadou qui est à la base de tout» a fait savoir Oumar Barry en service au bataillon de la Spécial de la Présidence (BSP).

Affaire à suivre…..