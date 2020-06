Le jeudi 11 juin 2020 le nouveau de santé multifonction de Fria construit par Rusal a été inauguré. La cérémonie s’est déroulée en présence de Dr Sakoba Keita, Directeur Général de l’ANSS représentant le Ministre de la santé, Mme le préfet de Fria, Hadja Gnalen Condé, le chef de la Représentation de Rusal en Guinée, Alexendre Bregadzé ainsi que de nombreuses personnalités.

Construit dans l’enceinte de l’hôpital Rusal/Friguia, le nouveau centre de 38 lits comprend une unité de maladies infectieuses isolée, un point de contrôle sanitaire pour le personnel médical, un observatoire, ainsi qu’une unité de soins intensifs. Les chambres du nouveau Centre sont dotées de tous les équipements modernes nécessaires. Il est également doté d’un très haut niveau de protection du personnel soignant.

Par cet acte Rusal reste la première société privée à apporter de l’aide à l’Afrique en matière de la lutte contre les maladies infectieuses de masse.

Prenant la parole le préfet de Fria Hadja Gnalen Condé a transmis à Rusal les remerciements de la population de Fria pour son implication dans la lutte contre la COVID-19 depuis les premiers jours dans la préfecture de Fria. « Dans le cadre du partenariat Guineo-Russe, fruit de la coopération prônée par le Président de la République de Guinée et celui de Russie, la société Rusal/Friguia s’est engagée à l’avant-garde de la lutte contre la pandémie dès après la déclaration de coronavirus à Fria le 6 mars 2020. Cette action s’illustre par la fourniture des masques de protection, du chlore pour le lavage des mains, la pulvérisation des domiciles, des bureaux des agents de la société malade de covid19, la pulvérisation des marchés de la commune urbaine ainsi que les bureaux de l’administration. La prise en charge du transport et des traitements des malades à Kindia, le transport des échantillonnages de prélèvement à Conakry ; la construction d’un centre de prise en charge à Fria. C’est le moment de remercier très chaleureusement, au nom des populations de Fria, la société Rusal/Friguia pour tous les efforts consentis pour la riposte de ce fléau dans le cadre de la préservation de la santé des populations…» a cité Hadja Gnalen Condé.

Pour le chef de la représentation de Rusal en Guinée Alexendre Bregadzé, c’est une grande joie de voir ce centre médical de 38 lits construit en 21 jours. « Ce centre comprend une unité de maladies infectieuses isolée, un point de contrôle sanitaire pour le personnel médical, un observatoire, ainsi qu’une unité de soins intensifs, les chambres d’hôpital du Centre de dépistage et de traitement des malades atteints de COVID-19 à Fria sont dotées d’un équipement médical moderne, y compris de systèmes de surveillance de fonctions vitales, de lits de réanimation multifonction, de concentrateurs d’oxygène, et d’oxymètres – appareils permettant de mesurer la saturation en oxygène dans le sang du patient, J’espère que notre nouveau centre médical aidera la région et le pays en général à combattre l’épidémie COVID-19 et à empêcher une éventuelle propagation de maladies dangereuses pour la population locale, je félicite la collaboration entre médecins russes et guinéens », s’est félicité le patron de Rusal en Guinée.

Absent de la cérémonie pour des raisons de calendrier Dr. Mohamed DIANÉ, Ministre d’Etat chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de la Défense Nationale à travers une vidéo projection, a exprimé toute la reconnaissance de la population guinéenne envers Rusal. «Au nom du Président et du Gouvernement de la République de Guinée, je remercie la société RUSAL, ainsi que le Président Vladimir Poutine et le peuple russe pour tous les efforts fournis et qu’ils continuent de fournir pour aider la Guinées en ces moments difficiles. Rusal est l’ une des principales sociétés minières de notre pays, nous entretenons de multiples relations avec Rusal que ce soient dans les domaines des affaires, militaires, commerciales, santé donc la construction de ce centre de santé ne fait que concrétiser l’excellence des relations de coopération avec Rusal et la Russie. Nous n’avons pas oublié également l’apport de Rusal pendant la maladie à virus Ebola avec la mise à disposition d’un vaccin, aujourd’hui dans ce contexte compliqué de l’épidémie de coronavirus RUSAL vient de mettre à notre disposition une nouvelle infrastructure, nous en sommes sincèrement reconnaissants et nous espérons que ceci permettra de renforcer le système de santé dans la région»,- a dit le Ministre d’Etat, Dr Diané.

Dans la même vidéo projection le Ministre des Mines et de la Géologie s’est aussi exprimé sur ce sujet. Pour Abdoulaye Magassouba: « L’initiative de la construction du Centre à Fria constitue une suite logique de la politique du soutien, de coopération et de solidarité de la part de RUSAL à l’égard du Gouvernement de la Guinée, ce que nous apprécions aussi c’est le respect des engagements de Rusal. Vous avez l’exemple de la réouverture de l’usine de Fria avec l’implication du chef de l’Etat, et au-delà de ses engagements commerciaux dans le secteur minier, toutes les initiatives sociétales de Rusal convergent vers le développement socio-économique de la Guinée », a-t-il conclut.

Visiblement satisfait de l’équipement du centre en matériel médical de dernière génération, Dr Sakoba Keita Directeur Général de l’ANSS s’est réjoui de la construction du centre qui vient conforter la détermination du gouvernement guinéen à éradiquer en 60 jours la COVID-19. « Je précise que sur les 38 lits, quatre sont destinés pour la réanimation des patients dans un état critique, en plus dans ce centre toutes les conditions sont réunies pour le dépistage, la prise en charge et le traitement des malades de COVID-19, et désormais nous n’aurons plus besoin de transporter les patients de la région de Boké pour conakry ou Kindia ils seront tous admis dans ce centre de Fria, donc sincèrement la joie est grande car le centre fait partie des plus équipés de notre pays, grand merci à Rusal », s’est exprimé Dr Sakoba.

L’on se rappelle en 2015 en pleine épidémie d’Ebola le Centre de Recherche en épidémiologie-microbiologie et soins médicaux (CREMS) a été construit par Rusal dans la région de Kindia. Ce même Centre au cours la pandémie actuelle de COVID-19 a été le premier à prendre en charge des patients testés positifs au coronavirus. A ce jour plus de 100 patients ont été guéris et autant de patients sont en cours de traitement en ce moment. Ce nouveau Centre multifonction de Fria est le deuxième Centre de santé construit par RUSAL en Guinée permettant de soigner les malades atteints de coronavirus.