La 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine s’est ouverte ce vendredi 14 février 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Présent à la cérémonie d’ouverture, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a livré un discours axé sur les défis financiers auxquels font face les pays en développement, en particulier les États africains.

“Les pays en développement font face à un déficit de financement des Objectifs de développement durable de 4 000 milliards de dollars par an. Dans le même temps, l’Afrique perd chaque année davantage en remboursements de dette et en flux financiers illicites qu’elle ne reçoit en aide. Les pays africains paient des taux d’emprunt pouvant être jusqu’à huit fois supérieurs à ceux des économies avancées ”, a-t-il expliqué.

Face à cette situation, le chef de l’ONU a appelé à des réformes profondes du système financier international.

“Nous devons tripler la capacité de prêt des banques multilatérales de développement, mobiliser davantage de financements privés, réduire les coûts et les risques d’emprunt, soutenir les pays en situation d’endettement ou de surendettement et réformer l’architecture financière internationale afin de garantir aux pays en développement, notamment aux pays africains, une participation pleine et entière aux institutions financières et aux prises de décision. La communauté internationale doit également assumer pleinement ses responsabilités dans la lutte contre le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et les flux financiers illicites.”

Dans un ton plus personnel, Antonio Guterres a également tenu à dissiper les spéculations autour de sa présence à ce sommet, certains y voyant un message d’adieu.

“Certains ont décrit ma présence ici comme un adieu. Ce n’est pas le cas. Je peux vous garantir que jusqu’à la dernière minute de mon mandat, l’Afrique restera une priorité pour les Nations Unies dans toutes ses activités. Et que le partenariat entre l’Union africaine et les Nations Unies demeurera un partenariat stratégique. Et après le 31 décembre, je peux vous assurer que, où que je sois, quoi que je fasse, au centre de mes préoccupations et de ma solidarité active, il y aura toujours l’Afrique. L’Afrique, toujours.”