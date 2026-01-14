Publireportage – Conakry a abrité, ce mercredi 14 janvier 2026, la cérémonie officielle de lancement des travaux de géosciences en Guinée, un programme présenté comme structurant pour l’avenir du secteur minier, environnemental et énergétique du pays. Portée par le ministère des Mines et de la Géologie avec l’appui financier de la Banque mondiale, cette initiative vise à renforcer durablement la connaissance du sous-sol guinéen, améliorer la gouvernance minière et anticiper les risques naturels, notamment sismiques.

Prenant la parole au nom de la Banque mondiale, son représentant résident en Guinée, Issa Diao, a insisté sur la dimension stratégique du projet, au-delà de la simple production de données techniques. « Maîtriser le patrimoine, donc connaître fondamentalement toutes les ressources, c’est entrer pleinement dans le concept de souveraineté », a-t-il déclaré, soulignant que « plus on connaît, mieux on négocie ».

Pour Issa Diao, la connaissance fine du sous-sol est une condition essentielle pour capter les revenus miniers, bâtir des stratégies à long terme et développer une expertise nationale durable. « Cet exercice devrait être une occasion de penser à avoir des géophysiciens spécialistes en Guinée », a-t-il ajouté, plaidant pour un lien étroit entre ce projet et le système universitaire afin de former les compétences locales.

Le représentant de la Banque mondiale a également rappelé que le projet intègre une forte dimension environnementale. «Il ne s’agit pas seulement d’exporter et de creuser, mais aussi de bâtir une expertise environnementale afin de ne pas détériorer les conditions de vie des populations», a-t-il précisé, réaffirmant l’engagement de l’institution à accompagner la Guinée dans une vision de développement durable à l’horizon 2040.

Des travaux géophysiques modernes et structurés

Coordinateur du projet, Oumar Wann a détaillé la portée technique de l’initiative, marquant le lancement officiel des travaux de levés géophysiques aéroportés. « L’atelier qui nous réunit aujourd’hui marque le lancement officiel des travaux de levés géophysiques aéroportés comprenant la magnétométrie et la radiométrie », a-t-il expliqué.

Selon lui, les travaux porteront sur « l’acquisition, le traitement et l’interprétation de données géophysiques modernes destinées à améliorer significativement la connaissance du sous-sol national et à appuyer les activités d’exploration minière ». Le projet, confié à l’entreprise SENDER Géophysique, représente un montant de 1,386 million de dollars pour une durée d’exécution de 16 mois.

Les livrables attendus comprennent notamment des rapports techniques, des cartes d’anomalies minérales, des cartes de métaux lourds, des cibles intrusives ainsi qu’une base de données géoscientifique actualisée. Oumar Wann a appelé les entreprises contractantes à « mobiliser tous les moyens nécessaires afin de produire des livrables conformes aux spécifications techniques, dans le strict respect des délais et de l’enveloppe financière ».

Clôturant les interventions, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a salué un « tournant historique » pour le secteur extractif guinéen. «Les géosciences constituent le premier maillon de la chaîne de valeur des industries minières extractives », a-t-il affirmé, rappelant qu’elles sont essentielles pour comprendre le sous-sol, identifier les ressources minérales et énergétiques, mais aussi anticiper les risques naturels tels que les séismes ou l’érosion côtière.

Inscrivant ce lancement dans la dynamique des grandes réformes engagées sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le ministre a évoqué les projets structurants en cours, notamment Simandou, les raffineries d’alumine et la modernisation du cadastre minier. « Notre objectif est de faire de la chaîne de valeur le moteur de la croissance économique de notre pays », a-t-il souligné.

Bouna Sylla a également rappelé que plus de 10 millions de dollars ont déjà été mobilisés, entre 2024 et 2025, pour des programmes de recherche géologique, géophysique et sismologique, avec l’appui de partenaires de référence tels que le British Geological Survey, le BRGM français et des entreprises internationales spécialisées.

Le ministre a insisté sur le volet renforcement des capacités et partage de l’information scientifique. « Une meilleure connaissance de notre sous-sol permettra à la Guinée de mettre en place une politique optimisée et durable de gestion de ses ressources minières », a-t-il conclu, tout en remerciant la Banque mondiale pour son appui constant à travers le projet Mines et Environnement, doté d’une enveloppe globale de 65 millions de dollars.