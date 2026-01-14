L’ancien président guinéen Alpha Condé a exprimé, ce mercredi 14 janvier, sa profonde émotion à l’annonce du décès du professeur Albert Bourgi, survenu le 7 janvier 2026. Dans un message empreint de gravité et d’affection, il a salué la mémoire d’un compagnon de longue date, avec lequel il a partagé des liens personnels, intellectuels et politiques pendant plus d’un demi-siècle.

Alpha Condé évoque d’abord une perte intime et intellectuelle. « La disparition du professeur Albert Bourgi constitue pour moi et l’ensemble de ma famille, une triple perte. D’abord celle d’un ami avec lequel j’ai nourri plus d’un demi-siècle d’amitié sur le plan personnel et intellectuel, puisque nous avons connu un long et solide cheminement sur le plan universitaire où nos routes se sont croisées et enrichies des décennies durant, notamment à l’université de la Sorbonne, où nous avions été formés avant de devenir enseignants à notre tour.»

L’ancien chef de l’État souligne également le rôle politique majeur qu’a joué Albert Bourgi à ses côtés. « C’est également la disparition d’un ami politique qui m’a accompagné pendant toute ma longue lutte politique, au nom de valeurs et d’idées dont l’aboutissement a été mon élection à la magistrature suprême en République de Guinée. Durant tout l’exercice de mon mandat, cet homme d’honneur, loyal et totalement dégagé des contingences matérielles, a été à mes côtés, aussi bien dans nos jours heureux qu’au temps des jours difficiles. » Il salue en outre la constance et la franchise de son engagement : « Ce compagnon de route d’une légendaire fidélité envers ses amis n’a jamais ménagé son engagement, ses vérités. Il a toujours prodigué des conseils utiles dénués de tout calcul ou de toute complaisance.»

Au-delà des sphères intellectuelle et politique, Alpha Condé décrit Albert Bourgi comme un membre à part entière de sa famille. « Je perds également un frère, un membre de ma famille au sens propre du terme, car au fil de ces longues décennies de chemins parcourus ensemble, nous avons été inséparables. J’ai toujours été présent au cœur de son noyau familial, entretenant des liens forts notamment avec son épouse Evelyne, disparue avant lui. »

L’ancien président élargit son hommage à l’échelle du continent. « À travers cet homme arraché à notre affection, le monde progressiste africain perd un homme de grande valeur. Jusqu’au bout, Albert Bourgi est resté un homme d’esprit, un homme indépendant, attaché aux valeurs fondatrices d’une Afrique libre, digne et indépendante. À sa famille, ses amis, compagnons de route, anciens étudiants, j’adresse mes condoléances les plus attristées, en priant pour le repos de son âme dans le paradis éternel de Dieu. »