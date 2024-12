Arrêté dans la soirée du mardi 3 décembre 2024 à Conakry, le journaliste fondateur du site Lerévélateur224.com, Habib Marouane Camara, reste toujours sans nouvelles de sa famille ni de ses proches. Son épouse, Mariama Lamarana Diallo, profondément affectée par cette situation, interpelle directement le général Mamadi Doumbouya.

Après s’être rendue successivement au tribunal de Dixinn, à la Cour d’appel de Conakry, à la Direction centrale de la Police judiciaire et au Haut commandement de la gendarmerie, sans obtenir la moindre information sur son époux, Madame Camara décide de solliciter l’implication du président de la République.

“Dans mon état de famille, de petits enfants sous les bras, je vis un véritable cauchemar depuis la disparition de mon mari. Vous êtes un époux et un père, vous aussi, donc vous comprenez les liens forts et émotionnels qui unissent un mari et son épouse, un père et ses enfants. Mes nuits sont longues, mes journées interminables. Je suis confrontée à la fois à la peine de mes enfants, privés de leur père, et au vide de l’absence de mon mari dans cette tourmente”, écrit Mariama Lamarana Diallo dans une lettre ouverte.

Elle rappelle que de tels cas d’arrestation sont contraires au contenu du discours du 5 septembre 2021, lorsque le tombeur d’Alpha Condé s’était engagé à veiller à la protection des droits humains et au respect de l’intégrité et de la dignité de chaque citoyen guinéen.

“Je ne demande qu’à connaître la vérité pour retrouver le sommeil tranquille et, surtout, je réclame justice pour Habib Marouane”, a-t-elle ajouté, rappelant également les risques auxquels son mari est exposé depuis son interpellation : “Il est soumis à un traitement qui lui impose de prendre des cachets à des heures bien déterminées. Je doute que dans les conditions actuelles, qui ne lui permettent pas de suivre ce traitement, sa santé ne soit gravement menacée, sa mort programmée et qu’elle ne soit précipitée en arrivant avant l’heure”.

C’est pourquoi, en l’absence de sa libération, l’épouse du journaliste espère néanmoins pouvoir obtenir un accès à lui, afin de s’assurer qu’il ne lui est rien arrivé et de lui apporter les médicaments nécessaires à sa santé.