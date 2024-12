Le Concours National d’Épellation « Épelle-Moi Guinée » est de retour pour sa 2ᵉ édition sous le thème “Une Langue, mille Histoires”, prévue en mars 2025. Cet événement majeur, organisé dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, réunira des écoliers et collégiens de toute la Guinée pour célébrer l’éducation, la langue française et les histoires qu’elle raconte.

Un thème riche de sens : Une Langue, mille Histoires

La langue française est bien plus qu’un outil de communication. Elle est un pont entre les cultures, un moyen de raconter des histoires, de partager des expériences et de construire des ponts entre les générations. À travers ce thème, “Une Langue, mille Histoires”, Épelle-Moi Guinée veut mettre en lumière la richesse des récits portés par la langue française et son rôle dans la formation des jeunes esprits guinéens.

Une compétition dynamique et inspirante

Épelle-Moi Guinée n’est pas qu’un concours, c’est une aventure éducative et culturelle qui valorise la maîtrise de la langue et promeut l’excellence académique. Cette année, le concours adopte un format revu et amélioré :

Tours de qualification rapide pour sélectionner les meilleurs élèves de chaque niveau.

Demi-finales en face-à-face, offrant des moments intenses de compétition.

Finales par niveau pour couronner les champions de chaque catégorie.

Une grande finale nationale pour désigner “L’As des Mots”, le meilleur des meilleurs.



Des récompenses exceptionnelles pour les gagnants

Les finalistes de cette 2ᵉ édition recevront des récompenses précieuses, allant de nombreux livres enrichissants à des ordinateurs portables, ainsi que d’autres gratifications pour encourager leur excellence académique et leur persévérance. Ces lots sont pensés pour inspirer et outiller les élèves dans leur parcours éducatif.

La Dictée des Grands : Un moment fort de la finale

La grande finale, qui se tiendra à Conakry, sera marquée par une grande dictée lue par une personnalité emblématique. Ce moment phare, à la croisée de la culture et de l’éducation, offrira une expérience unique aux élèves, enseignants et spectateurs, en mettant à l’honneur les mots et leurs histoires.

Appel aux écoles et au public

Le comité d’organisation invite le maximum d’écoles primaires et secondaires de Guinée à inscrire leurs élèves à cette compétition, véritable célébration de l’éducation et de la langue française. Parents, enseignants et élèves, soyez nombreux à soutenir vos candidats tout au long de cette aventure.

Le public est également convié à suivre les étapes de la compétition à travers les écoles ou les réseaux sociaux et surtout à assister à la grande finale, pour célébrer ensemble le talent, la discipline et la créativité des jeunes participants.

Rendez-vous en mars 2025 pour la grande finale !

Contact :

Email : contact@nimbanetworkgroup.com

Suivez nous sur les réseaux sociaux en cliquant ici :

Facebook

Twitter

LinkedIn