Face à la commission Réconciliation du Conseil national de la transition (CNT), hier jeudi 12 décembre 2024, le ministre de l’Information et de la Communication, Fana Soumah, a exposé les besoins financiers de son département. Il a sollicité une augmentation du budget dans la loi de finances initiale pour 2025.

Selon le ministre, les priorités sont nombreuses, ce qui justifie sa demande de soutien du Conseil national de la transition afin de disposer des moyens nécessaires pour mettre en œuvre son programme.

« Nous sommes venus plaider en faveur de notre budget, qui a été réduit de manière drastique. Nous estimons que le CNT doit nous accompagner pour trouver une solution et augmenter le budget. Le département de l’Information et de la Communication est un département transversal, et il a besoin de plus d’appui », a déclaré le ministre.

Parmi ses ambitions, Fana Soumah cite notamment l’amélioration des conditions de travail dans les médias publics et le renforcement de leurs capacités, un processus déjà en cours.

« Nous avons commencé à améliorer les sites de diffusion, à renforcer les capacités des radios rurales. Il y a également la télévision et la radio. Il est essentiel d’améliorer non seulement le contenu, mais aussi les programmes de nos médias publics, afin de permettre aux populations de mieux comprendre ce qui se passe dans le pays », a-t-il précisé.

Pour le ministre Fana Soumah, il est plus que nécessaire que la population dispose d’une information suffisante concernant les grands projets lancés par le CNRD, notamment le projet Simandou 2040.