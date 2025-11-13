Depuis son domaine agricole, loin de Conakry, Mamadou Barry, secrétaire général adjoint de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), est sorti de son silence pour s’exprimer sur la situation sociopolitique du pays, à l’approche de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il a exhorté son parti à participer pleinement au scrutin, en soutenant l’un des candidats en lice.

Mamadou Barry a fustigé les voix internes à l’UFDG qui appellent au boycott de l’élection, estimant qu’une telle attitude serait contre-productive. « On se retrouve aujourd’hui dans une situation où certaines voix s’élèvent pour dire de ne pas participer à cette mascarade électorale. C’est le mot qu’on dit, c’est le mot qu’on prononce, mascarade. Je tiens à rappeler que la politique de la chaise vide n’a jamais fait élire personne, elle n’a jamais prospéré », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que « l’absence des talents fait la promotion de la médiocrité ».

Le responsable politique invite ainsi les cadres de son parti à s’impliquer davantage dans le processus électoral. « Il faut qu’on s’implique, il faut que des cadres de l’UFDG s’impliquent », a-t-il insisté.

Pour appuyer son propos, Mamadou Barry a rappelé plusieurs épisodes de l’histoire politique guinéenne, illustrant, selon lui, l’échec de la politique de la chaise vide. « À l’avènement du multipartisme intégral au début des années 90, après le référendum de 1990, en 1993, certains disaient que ça ne servait à rien de participer, qu’un camp ne pouvait pas organiser une élection. En 1993, il y a eu de la fraude. Mais cela a demandé à ce que les gens participent. Les Bah Mamadou, les Siradio et les Alpha Condé ont participé et ils ont rehaussé le niveau des débats », a-t-il rappelé.

Il a poursuivi en évoquant les scrutins suivants : « En 1995, la même équipe, le même régime a organisé les législatives. Lansana Conté, à l’époque, a donné 9 députés à Bah Mamadou, 9 à Siradio et 18 à Alpha Condé, sans aucune base réelle issue des urnes. En 1998, il devait y avoir élection, mais avant cela, il y a eu la destruction de Kaporo Rail pour casser l’électorat de Bah Mamadou. Et en même temps, on l’a arrêté pour deux mois. À sa sortie, il y a eu des retrouvailles entre Bah Mamadou et Siradio pour former un bloc. Bah Mamadou a été candidat fin 1998 et Siradio était son directeur de campagne. Clairement, Bah Mamadou a gagné. Mais pour masquer cette victoire, le régime de Lansana Conté a décidé d’arrêter Alpha Condé et de faire diversion », a-t-il expliqué.

Revenant sur la période plus récente, Mamadou Barry a rappelé que l’UFDG a toujours choisi de participer aux élections, malgré les irrégularités dénoncées. « En 2013, il y a eu des législatives : malgré la fraude, malgré la mascarade, on a eu 37 députés, cela a permis de rehausser le niveau des débats. En 2018, il y a eu les communales. On a gagné Matoto, Dubréka, Kindia parce qu’on a participé. Malgré la fraude, on a retiré ces communes qu’on avait gagnées. En 2020, il y a eu la modification de la Constitution. On n’a pas été aux législatives, mais à la présidentielle, on a été. Et ça a été bénéfique parce qu’on a gagné, mais la machine a fraudé et a imposé la victoire d’Alpha Condé. C’est ce qui nous a amenés dans cette situation de transition », a-t-il rappelé.

Insistant sur la nécessité pour son parti de ne pas rester en marge du processus électoral, il a martelé : « Il faut qu’on participe de manière effective et de manière ouverte. Il faut qu’on participe à cette élection. C’est important pour l’avenir du pays. C’est important pour l’avenir de l’UFDG. »

Enfin, Mamadou Barry a appelé l’UFDG à soutenir un candidat si le parti ne présente pas de postulant à la présidentielle. « Si l’UFDG n’est pas candidate, alors l’UFDG doit soutenir un candidat. Et dans quelques jours, incha’Allah, si vous me faites confiance, je vous demanderai de me suivre pour soutenir un des neuf candidats en lice », a-t-il conclu.