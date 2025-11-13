La Cour suprême de Guinée a rendu publique, ce mercredi 12 novembre 2025, la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Dans son arrêt, la haute juridiction a rejeté l’ensemble des recours introduits par les candidats recalés à la suite de la publication de la liste provisoire, le samedi 8 novembre dernier.

Au total, dix-huit candidats avaient saisi la Cour suprême pour contester la première décision de l’institution. Après examen, toutes les requêtes ont été jugées irrecevables et non fondées, a précisé la Cour dans son arrêt.

Ainsi, la liste définitive confirme les neuf candidats précédemment annoncés à titre provisoire. Il s’agit de :

M. Abdoulaye Yéro Baldé

Mme Makalé Camara

M. Ibrahima Abe Sylla

M. Faya Lansana Millimouno

M. Abdoulaye Kourouma

M. Mohamed Nabé

Elhadj Bouna Keïta

M. Mamadi Doumbouya

M. Mohamed Chérif Tounkara

Avec cette décision, la Cour suprême met un terme au contentieux électoral relatif à la validation des candidatures. La campagne électorale devrait, selon le calendrier de la direction générale des élections (DGE, s’ouvrir dans les prochains jours.