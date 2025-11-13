Alors qu’il avait affirmé avoir confiance en la justice guinéenne après avoir saisi la Cour suprême d’un recours pour omission de son nom lors de la publication de la liste provisoire des candidats, l’ancien ministre de la Coopération internationale sous le régime d’Alpha Condé ne participera finalement pas à l’élection présidentielle du 28 décembre prochain. Son rêve de briguer la magistrature suprême a été définitivement écarté par la Cour suprême, à l’occasion de la publication de la liste définitive des candidats.

Le candidat du parti Union Guinéenne pour la Démocratie et le Développement (UGD-Synthèse) , Amadou Thierno Diallo, figure parmi les personnalités dont la candidature a été déclarée irrecevable.

Il avait pourtant saisi la plus haute juridiction du pays dans le délai légal, estimant que l’omission de son nom constituait une faute grave susceptible de nuire à la crédibilité du processus électoral.

Après examen de sa requête, la Cour suprême a relevé une simple erreur matérielle, estimant qu’elle n’avait aucune incidence sur l’identité du candidat. “L’erreur commise sur l’ordre des prénoms constitue une simple erreur matérielle, sans incidence sur l’identité de la personne concernée. L’ensemble des autres éléments d’identification — nom, date et lieu de naissance, profession, investiture politique — permet sans équivoque de conclure qu’il s’agit bien de la même personne”, a précisé le président de la Cour dans son arrêt, distinctif que l’intérêt visé par la décision est bien Amadou Thierno Diallo.

Pour la Cour, le candidat ne pouvait donc pas se prévaloir de cette inversion de prénom pour contester la décision ayant déclaré sa candidature irrecevable. «Le requérant ne saurait donc éternellement se prévaloir de cette inversion de prénom pour contester la décision rendue à son rencontre», a conclu la décision.

Ainsi, la Cour suprême met fin aux espoirs de l’ancien ministre, dont la candidature ne figurera pas sur la liste définitive des prétendants à l’élection présidentielle du 28 décembre prochain.