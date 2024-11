La 22e session du concours d’agrégation en médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale, organisée par le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), s’est achevée ce mardi, 12 novembre 2024 à Conakry. (Publireportage).

Ce concours, organisé en partenariat avec le gouvernement guinéen, a vu pour la première fois toutes les épreuves se dérouler en ligne. Au terme de neuf jours d’évaluations rigoureuses, 326 candidats, issus de 13 pays africains, ont été admis, renforçant ainsi le corps académique et médical de l’espace CAMES.

Le président par intérim du Conseil consultatif du CAMES a salué cette édition numérique du concours, rappelant que l’objectif de cette initiative reste de former des spécialistes au service des besoins publics des pays membres. Un total de 371 candidats a participé aux épreuves, dont 356 ont passé l’étape de présélection et 335 ont accédé à la troisième épreuve. Finalement, 326 lauréats, dont 258 hommes et 68 femmes, ont été admis, portant le taux de réussite global à 87,87 %.

Statistiques par spécialité :

Médecine humaine : 313 candidats présentés, 270 admis, soit un taux de réussite de 82,26 %.

Médecine vétérinaire et production animale : 3 candidats, tous admis (100 %).

Odontostomatologie : 14 candidats, tous admis (100 %).

Pharmacie : 41 candidats, 39 admis, soit 95,12 %.

Dans son allocution, Facinet Conté, secrétaire général du ministère guinéen de l’Enseignement supérieur et président de la commission d’organisation du concours, a adressé ses félicitations aux lauréats et aux membres du jury pour leur engagement et la qualité de leur travail.

“Au nom du ministre Alpha Bacar Barry, je tiens à féliciter tous les admis pour leur consécration et leur rappeler qu’ils ont désormais la responsabilité de mettre leur expertise au service du continent africain” a-t-il déclaré.

Facinet Conté a aussi souligné l’honneur pour la Guinée d’avoir accueilli cette session : “La Guinée est très honorée d’avoir accueilli tant d’éminentes personnalités venues de tous les horizons de notre espace commun. Le peuple de Guinée vous témoigne toute sa gratitude et sa reconnaissance”.

La cérémonie a également été marquée par la remise du prestigieux Prix André Gouazé, qui promeut l’excellence professionnelle en médecine. Cette année, le lauréat est Kouassi Kouamé Jean Eric, de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire, qui a reçu une récompense de 2 000 000 FCFA.

Avec ces 326 nouveaux maîtres de conférences agréés, cette édition du concours du CAMES illustre un renforcement stratégique des compétences dans le domaine des sciences de la santé pour l’espace africain, répondant ainsi aux besoins croissants de l’Afrique en matière de spécialisation médicale et académique.